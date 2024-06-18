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"Кайрат" подписал бывшего капитана сборной Беларуси по футболу

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Белорусский футболист Александр Мартынович
Александр Мартынович. Фото: Пресс-служба ФК "Кайрат"

Белорусский футболист Александр Мартынович стал игроком алматинского "Кайрата", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт казахстанского клуба.

Контракт с 36-летним спортсменом заключен до конца июня 2025 года. Мартынович перешел в "Кайрат" на правах свободного агента.

Несколько дней назад об уходе белоруса объявил его предыдущий клуб — казанский "Рубин". За команду из столицы Татарстана защитник выступал с 2022 года, выиграв Первую лигу (второй по силе дивизион российского футбола).

Также Мартынович трижды становился серебряным призером чемпионата Беларуси в составе минского "Динамо". Столько же бронзовых медалей Российской премьер-лиги он выиграл в "Краснодаре". Кроме того, футболист выступал за белорусский РУОР (Минск) и российский "Урал" (Екатеринбург).

За национальную сборную Мартынович провел 75 матчей и забил два мяча. С 2015 по 2020 год он был капитаном команды Беларуси, после чего завершил карьеру в ней. На данный момент трансферная стоимость защитника оценивается в 250 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119767-kayrat-podpisal-byvshego-kapitana-sbornoy-belarusi-po-futbolu/

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