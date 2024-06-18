Килиан Мбаппе может провести оставшиеся матчи Евро-2024 в специальной маске

Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе, сломавший нос в матче против Австрии, может провести предстоящие игры Евро-2024 в защитной маске, передает NUR.KZ со ссылкой на Le Figaro.

Врачи диагностировали у него перелом носа, и в ближайшие дни для футболиста будет сделана специальная маска, в которой он потенциально сможет продолжить выступление на турнире.

Однако на данный момент неизвестно, когда Мбаппе вернется в строй. Под угрозой находится его участие в матче второго тура группового этапа против сборной Нидерландов, которое запланировано на 21 июня.

Как заявляет источник, форвард пропустит обе оставшихся встречи группового этапа против голландцев и поляков и сможет принять участие только в играх плей-офф, если французы туда попадут. Однако глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло на пресс-конференции не стал конкретизировать, когда Мбаппе вернется в состав.

"Как вы знаете, Килиан получил травму носа. Изначально новости были обнадеживающие, так как в краткосрочной перспективе ему не потребуется операция. Что касается его участия в оставшейся части турнира, то об этом говорить несколько преждевременно. У нас есть график, поэтому будем ждать обновленной информации от медицинского штаба, чтобы увидеть, какая динамика", — цитирует Диалло beIN Sports.

Ранее защитник сборной Австрии по футболу Кевин Дансо высказался о моменте своего столкновения с Мбаппе, которое и привело к перелому носа.

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