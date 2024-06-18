Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

УЕФА выбрал лучшего игрока матча Австрия — Франция на Евро-2024

Опубликовано:

Французский футболист Н'Голо Канте
Н'Голо Канте. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

Полузащитник саудовского "Аль-Иттихада" и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Австрией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках стартового тура группы D. Французы одержали победу со счетом 1:0 благодаря автоголу в конце первого тайма.

Канте провел на поле весь матч и показал точность передач 92%. Суммарно полузащитник пробежал почти 12 километров, совершил девять возвратов мяча, два выноса и три обводки.

"Он выиграл много мячей, заблокировал австрийцев в центре поля и сделал несколько хороших передач вперед. Канте также качественно действовал, прикрывая партнеров в роли последнего игрока", — объяснили выбор в УЕФА.

Французу 33 года. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в девять миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119119-uefa-vybral-luchshego-igroka-matcha-avstriya-franciya-na-evro-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.