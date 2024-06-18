УЕФА выбрал лучшего игрока матча Австрия — Франция на Евро-2024

Полузащитник саудовского "Аль-Иттихада" и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча Евро-2024 с Австрией, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команды встретились в рамках стартового тура группы D. Французы одержали победу со счетом 1:0 благодаря автоголу в конце первого тайма.

Канте провел на поле весь матч и показал точность передач 92%. Суммарно полузащитник пробежал почти 12 километров, совершил девять возвратов мяча, два выноса и три обводки.

"Он выиграл много мячей, заблокировал австрийцев в центре поля и сделал несколько хороших передач вперед. Канте также качественно действовал, прикрывая партнеров в роли последнего игрока", — объяснили выбор в УЕФА.

Французу 33 года. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается в девять миллионов евро.

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