Объявлено имя лучшего игрока сенсационного матча Бельгия – Словакия на Евро-2024

Полузащитник сборной Словакии и итальянского футбольного клуба "Наполи" Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча с Бельгией на чемпионате Европы – 2024, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Словаки одержали неожиданную победу над сборной Бельгии благодаря быстрому голу вингера команды Ивана Шранца на седьмой минуте встречи. Отметим, что бельгийцы имели шансы избежать поражения благодаря дублю Ромелу Лукаку, однако главный арбитр матча дважды отменил взятие ворот.

Лоботка провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями. По ходу игры передачи футболиста достигали своей цели в 90% случаев. Семь из восьми его коротких пасов были точны, из четырех длинных передач неудачной оказалась лишь одна.

"Он превосходно владел мячом и действовал без него. Успешно сдерживал Кевина де Брюйне, когда тот играл роль "десятки" на поле", — объяснили выбор в УЕФА.

Актуальная трансферная стоимость экс-чемпиона Италии оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.

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