Сборная Шотландии стала первой оштрафованной командой на Евро-2024

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА вынесла приговор Шотландской футбольной ассоциации после матча открытия Евро-2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Напомним, в ночь с 14 на 15 июня Шотландия встретилась с хозяевами континентального первенства – сборной Германии. Встреча завершилась разгромной победой немцев со счетом 5:1.

Орган УЕФА выдвинул обвинения в связи с действиями шотландских болельщиков, которые бросали на футбольное поле посторонние предметы. Также была отмечена грубая игра защитника сборной Райана Портеуса, получившего прямую красную карточку на 45-й минуте.

Таким образом, Союз европейских футбольных ассоциаций назначил наказание Шотландской футбольной ассоциации в размере 5 тысяч 625 евро (около 2,7 миллиона тенге по нынешнему курсу) и дисквалифицировал Портеуса на два матча.

Кроме того, в УЕФА завели дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Сербии по аналогичной ситуации с бросками предметов в игровую зону во время матча с англичанами, а также из-за демонстрации провокационных сообщений.

Решение по этому делу будет принято позже.

Напомним, ранее схожие обвинения были выдвинуты сборной Албании.

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