Автор дальнего гола в "девятку" признан лучшим игроком матча Румыния – Украина на Евро-2024

Полузащитник и капитан сборной Румынии по футболу признан лучшим игроком матча против Украины в первом матче команды на чемпионате Европы по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Напомним, его команда одержала разгромную победу со счетом 3:0, а сам Николае Станчу забил первый гол в данной встрече.

На 29-й минуте он воспользовался ошибкой голкипера Андрея Лунина и отправил мяч в левый дальний угол, благодаря чему вывел своих партнеров по команде вперед.

31-летний полузащитник в матче с Украиной вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут. По ходу игры 79% его передач достигли цели, успешными оказались шесть из восьми его коротких пасов, а также две из трех длинных передач.

Актуальная рыночная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.

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