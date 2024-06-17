Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автор дальнего гола в "девятку" признан лучшим игроком матча Румыния – Украина на Евро-2024

Опубликовано:

Капитан сборной Румынии Николае Станчу
Николае Станчу: Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images

Полузащитник и капитан сборной Румынии по футболу признан лучшим игроком матча против Украины в первом матче команды на чемпионате Европы по футболу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Напомним, его команда одержала разгромную победу со счетом 3:0, а сам Николае Станчу забил первый гол в данной встрече.

На 29-й минуте он воспользовался ошибкой голкипера Андрея Лунина и отправил мяч в левый дальний угол, благодаря чему вывел своих партнеров по команде вперед.

31-летний полузащитник в матче с Украиной вышел в стартовом составе, провел на поле 87 минут. По ходу игры 79% его передач достигли цели, успешными оказались шесть из восьми его коротких пасов, а также две из трех длинных передач.

Актуальная рыночная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2119023-avtor-dalnego-gola-v-devyatku-priznan-luchshim-igrokom-matcha-rumyniya-ukraina-na-evro-2024/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.