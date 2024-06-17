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Стало известно о новом положении Криштиану Роналду в сборной Португалии

Опубликовано:

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Crystal Pix/MB Media/Getty Images

Звезда сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и главный тренер Роберто Мартинес обговорили привилегии в отношении игрока в команде, передает NUR.KZ со ссылкой на Relevo.

Рулевой команды подчеркнул, что 39-летний нападающий больше не является неприкасаемым игроком в сборной. Мартинес огласил, что Криштиану Роналду будет начинать игру в старте, но также может быть заменен по желанию тренера, если это пойдет на пользу команде.

С того момента, как испанский тренер возглавил сборную Португалии, нападающий не вызывался на четыре матча, в трех других он был заменен, а еще в семи сыграл все 90 минут. При этом у Роналду остается статус капитана национальной команды.

Отметим, сборная Португалии на текущем чемпионате Европы сыграет в одной группе с Чехией, Турцией и Грузией. Свой стартовый матч на Евро-2024 команда Криштиану Роналду проведёт со сборной Чехии 18 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118909-stalo-izvestno-o-novom-polozhenii-krishtianu-ronaldu-v-sbornoy-portugalii/

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