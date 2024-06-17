Казахстанского судью отстранили на год после скандального решения в матче "Астана" – "Ордабасы"

На официальном сайте Казахстанской федерации футбола опубликовано заявление о судейской работе в матче 11-го тура чемпионата страны между ФК "Астана" и "Ордабасы", передает NUR.KZ.

Напомним, встреча завершилась победой шымкентской команды со счетом 1:0.

На основании видеоматериалов экспертная комиссия федерации признала ошибочным решение арбитра Артема Кучина не назначать пенальти в ворота команды "Ордабасы" за толчок соперника в спину на 34-й минуте матча.

Кроме того, на заседании Судейского комитета было принято решение на основании двух ключевых ошибок, допущенных в одном сезоне против одной команды, отстранить судью Казахстанской премьер-лиги Артема Кучина от матчей всех уровней, проводимых КФФ, до конца текущего сезона.

На данный момент "Астана", которая является семикратным чемпионом страны, занимает девятую строчку турнирной таблицы КПЛ.

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