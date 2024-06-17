Сборные Украины и Румынии назвали стартовые составы на матч Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Румынии и Украины на очный матч чемпионата Европы по футболу в Германии, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках первого тура группы E, где также выступают Бельгия и Словакия. Матч пройдет на "Мюнхен Арене".

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени. Встречу обслужит шведская судейская бригада во главе с Гленном Нюбергом.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Румыния: Ницэ (№1), Дрэгушин (№3), Буркэ (№15), Рациу (№2), Банку (№11), М. Марин (№6), Р. Марин (№18), Станчу (№21, капитан), Коман (№17), Ман (№20), Дрэгуш (№19);

Украина: Лунин (№23), Конопля (№2), Забарный (№13), Матвиенко (№22), Зинченко (№17), Шапаренко (№19), Степаненко (№6, капитан), Судаков (№14), Цыганков (№15), Мудрик (№10), Довбик (№11).

Украинская ассоциация футбола в день матча сообщила, что попавший в заявку защитник Виталий Миколенко из-за травмы точно не выйдет на поле.

Сборные Румынии и Украины на Евро-2024 возглавляют местные специалисты — Эдуард Йордэнеску и Сергей Ребров соответственно.

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