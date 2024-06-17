Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

УЕФА накажет рекордсменов чемпионата Европы после исторического достижения

Опубликовано:

Болельщики сборной Албании
Болельщики сборной Албании: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завела дело в отношении Федерации футбола Албании, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Это произошло после первого матча команды на чемпионате Европы 2024 года. Напомним, дебютным соперником сборной Албании на турнире выступила Италия. Полузащитник албанцев Недим Байрами в этой игре забил гол через 22 секунды после стартового свистка и побил рекорд турнира.

Однако встреча в Дортмунде также стала примечательна поведением албанских болельщиков. В УЕФА выдвинули обвинения из-за действий фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы, использовали пиротехнику, а также выбегали в игровую зону и демонстрировали провокационное сообщение.

УЕФА не предоставил никаких дополнительных подробностей о данном сообщении. Как накажут команду, пока неизвестно.

Действующим чемпионам удалось отыграться через 10 минут, а на 16-й минуте победу итальянцам принес полузащитник "Интера" Николо Барелла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118870-uefa-nakazhet-rekordsmenov-chempionata-evropy-posle-istoricheskogo-dostizheniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.