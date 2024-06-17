УЕФА накажет рекордсменов чемпионата Европы после исторического достижения

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завела дело в отношении Федерации футбола Албании, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Это произошло после первого матча команды на чемпионате Европы 2024 года. Напомним, дебютным соперником сборной Албании на турнире выступила Италия. Полузащитник албанцев Недим Байрами в этой игре забил гол через 22 секунды после стартового свистка и побил рекорд турнира.

Однако встреча в Дортмунде также стала примечательна поведением албанских болельщиков. В УЕФА выдвинули обвинения из-за действий фанатов, которые бросали на поле посторонние предметы, использовали пиротехнику, а также выбегали в игровую зону и демонстрировали провокационное сообщение.

УЕФА не предоставил никаких дополнительных подробностей о данном сообщении. Как накажут команду, пока неизвестно.

Действующим чемпионам удалось отыграться через 10 минут, а на 16-й минуте победу итальянцам принес полузащитник "Интера" Николо Барелла.

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