Самого дорогого футболиста сборной Англии признали лучшим в матче с Сербией на Евро-2024

Полузащитник испанского "Реал" (Мадрид) и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча чемпионата Европы с Сербией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в рамках первого тура группы С. Англичане одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Беллингема на 13-й минуте.

Именно 20-летнего полузащитника специальная комиссия признала лучшим игроком матча. Футболист провел на поле 86 минут и показал точность передач 93%.

"Он был решающим звеном в атаке и защите, пробежал большое расстояние и забил победный гол", — объяснили выбор в УЕФА.

Беллингем — самый дорогой футболист в сборной Англии. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. Из действующих игроков аналогичный показатель только у француза Килиана Мбаппе, норвежца Эрлинга Холанда и бразильца Винисиуса.

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