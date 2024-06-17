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Самого дорогого футболиста сборной Англии признали лучшим в матче с Сербией на Евро-2024

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Английский футболист Джуд Беллингем
Джуд Беллингем. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

Полузащитник испанского "Реал" (Мадрид) и сборной Англии по футболу Джуд Беллингем признан лучшим игроком матча чемпионата Европы с Сербией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды встретились в рамках первого тура группы С. Англичане одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Беллингема на 13-й минуте.

Именно 20-летнего полузащитника специальная комиссия признала лучшим игроком матча. Футболист провел на поле 86 минут и показал точность передач 93%.

"Он был решающим звеном в атаке и защите, пробежал большое расстояние и забил победный гол", — объяснили выбор в УЕФА.

Беллингем — самый дорогой футболист в сборной Англии. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро. Из действующих игроков аналогичный показатель только у француза Килиана Мбаппе, норвежца Эрлинга Холанда и бразильца Винисиуса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118396-samogo-dorogogo-futbolista-sbornoy-anglii-priznali-luchshim-v-matche-s-serbiey-na-evro-2024/

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