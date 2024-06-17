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Один гол определил победителя в матче Сербия — Англия на Евро-2024

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Матч сборных Сербии и Англии на Евро-2024
Матч сборных Сербии и Англии. Фото: Matt McNulty/UEFA via Getty Images

Футболисты сборной Англии одержали минимальную победу над Сербией на чемпионате Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первого тура группы С прошла на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил полузащитник Джуд Беллингем. На 13-й минуте он головой замкнул передачу форварда Букайо Сака в штрафную площадь.

В концовке первого тайма сборная Сербии провела вынужденную замену. Из-за травмы поле со слезами на глазах покинул Филип Костич, вместо которого вышел Филип Младенович.

Победа позволила англичанам набрать три очка и возглавить группу. Сербы замыкают таблицу, уступая также словенцам и датчанам, в активе которых по одному баллу.

Матчи второго тура в данном квартете пройдут 20 июня. В этот день Англия сыграет с Данией, а Сербия — со Словенией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118393-odin-gol-opredelil-v-matche-serbiya-angliya-na-evro-2024/

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