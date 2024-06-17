"Когда команда идет за титулом, она играет каждый матч": тренер "Ордабасы" заявил, что ждет жеребьевку ЛЧ

Главный тренер шымкентского футбольного клуба "Ордабасы" Александр Седнев высказался о победе над "Астаной" в 11-м туре чемпионата Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Напомним, подопечные Седнева обыграли столичную команду с минимальной разницей в счете 1:0.

"Матч был напряженный, без особых ярких моментов. Хотя команды явно играли на победу. Игроки все опытные, сами регулировали темп матча…

Впереди у нас непростой этап. Ждем жеребьевку Лиги чемпионов. Мы не разделяем матчи по важности и не ставим точечных задач. Когда команда идет за титулом, она играет каждый матч. А когда тренеры начинают рассказывать про места, которые хотят занять, – я считаю это пустыми разговорами", – признался Седнев.

Напомним, что действующие чемпионы страны занимают вторую строчку турнирной таблицы КПЛ, имея одинаковое количество очков с текущим лидером – ФК "Актобе".

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