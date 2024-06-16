"Бешикташ" Зайнутдинова планирует усилиться финалистами Лиги Чемпионов

Турецкий «Бешикташ» намерен подписать двух футболистов дортмундской «Боруссии» — Марко Ройса и Матса Хуммельса, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Стало известно, что клуб из Стамбула заинтересован в подписании контрактов с двумя немецкими футболистами. С июля оба игрока покинут дортмундскую "Боруссию" на правах свободных агентов. Стоит отметить, что на Ройса также претендуют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами».

Марко Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года, Матс Хуммельс — с 2008 по 2009, с 2009 по 2016 и с 2019 года. В нынешнем сезоне Ройс сыграл 42 матча за дортмундский клуб, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач. Статистика выступлений Хуммельса — 4 гола и 1 результативная передача в 40 матчах.

Добавим, что за «Бешикташ» выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Ранее, появилась информация об интересе к казахстанцу со стороны санкт-петербургского "Зенита".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.