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Сербия и Англия опубликовали стартовые составы на матч Евро-2024

Опубликовано:

Английский футболист Харри Кейн
Харри Кейн. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Сербии и Англии по футболу на очный матч чемпионата Европы 2024 года в Германии, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках первого тура группы C, где также выступают Словения и Дания. Матч пройдет на "Фельтинс Арене" в Гельзенкирхене.

Стартовый свисток прозвучит в полночь с 16 на 17 июня по казахстанскому времени. Встречу обслужит итальянская судейская бригада во главе с Даниэлем Орсато.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Сербия: Райкович (№1), Павлович (№2), Миленкович (№4), Велькович (№13), Живкович (№14), Костич (№11), Лукич (№22), Гудель (№6), Милинкович-Савич (№20), Влахович (№7), Митрович (№9, капитан);

Англия: Пикфорд (№1), Гехи (№6), Стоунз (№5), Триппьер (№12), Уокер (№2), Александер-Арнольд (№8), Райс (№4), Беллингем (№10), Сака (№7), Фоден (№11), Кейн (№9, капитан).

Сборные Сербии и Англии на Евро-2024 возглавляют местные специалисты — Драган Стойкович и Гарет Саутгейт соответственно.

Перед матчем этих команд в Гельзенкирхене произошла массовая драка с участием их болельщиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118375-serbiya-i-angliya-opublikovali-startovye-sostavy-na-match-evro-2024/

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