Лучшим игроком матча Евро-2024 признали футболиста, пережившего клиническую смерть три года назад

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча чемпионата Европы со Словенией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.

Команды в воскресенье встретились в рамках первого тура группы C. Словенцы и датчане оформили дебютную ничью на Евро-2024 — 1:1.

Эриксен открыл счет в матче и вывел скандинавов вперед. На поле он провел всю встречу и продемонстрировал точность передач 85%.

Матч стал для 32-летнего полузащитника первым на чемпионатах Европы с 12 июня 2021 года. Тогда на перенесенном Евро-2020 в игре с Финляндией у Эриксена остановилось сердце.

Футболист пережил сердечный приступ и клиническую смерть, но возобновил спортивную карьеру после установки кардиостимулятора.

На данный момент трансферная стоимость Эриксена оценивается в 8 миллионов евро.

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