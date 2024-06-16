Лучшим игроком матча Евро-2024 признали футболиста, пережившего клиническую смерть три года назад

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен признан лучшим игроком матча чемпионата Европы со Словенией, передает NUR.KZ со ссылкой на УЕФА.
Команды в воскресенье встретились в рамках первого тура группы C. Словенцы и датчане оформили дебютную ничью на Евро-2024 — 1:1.
Эриксен открыл счет в матче и вывел скандинавов вперед. На поле он провел всю встречу и продемонстрировал точность передач 85%.
Матч стал для 32-летнего полузащитника первым на чемпионатах Европы с 12 июня 2021 года. Тогда на перенесенном Евро-2020 в игре с Финляндией у Эриксена остановилось сердце.
Футболист пережил сердечный приступ и клиническую смерть, но возобновил спортивную карьеру после установки кардиостимулятора.
На данный момент трансферная стоимость Эриксена оценивается в 8 миллионов евро.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118372-luchshim-igrokom-matcha-evro-2024-priznali-futbolista-perezhivshego-klinicheskuyu-smert-tri-goda-nazad/