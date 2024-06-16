Обидчики сборной Казахстана назвали стартовые составы на матч Евро-2024

На официальном сайте УЕФА появились стартовые составы сборных Словении и Дании по футболу на очный матч группового этапа чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках квартета C, где также выступают Сербия и Англия.

Матч словенцев и датчан пройдет на "Мерседес Бенц Арене" в Штутгарте, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Обслужит встречу швейцарская бригада судей во главе с Сандро Шерером.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Словения: Облак (№1, капитан), Бийол (№6), Дркушич (№21), Янжа (№13), Карничник (№2), Элшник (№10), Черин (№22), Стоянович (№20), Млакар (№17), Шешко (№11), Шпорар (№9);

Дания: Шмейхель (№1, капитан), Вестергор (№3), Андерсен (№2), Кристенсен (№6), Кристиансен (№17), Бах (№18), Хейбьерг (№23), Юльманн (№21), Эриксен (№10), Хойлунд (№9), Винд (№19).

Сборные Словении и Дании на Евро-2024 возглавляют местные специалисты — Матьяж Кек и Каспер Юльманн соответственно.

В отборочном цикле обе команды играли в одной группе с Казахстаном. Именно словенцы оспаривали с казахстанцами прямую путевку на Евро-2024 в последнем туре квалификации и одержали победу.

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