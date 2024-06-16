Стал известен лучший игрок матча Польша - Нидерланды

25-летний голландский нападающий Коди Гакпо, который помог своей команде одержать волевую победу против Польши, был признан лучшим игроком матча, передает корреспондент NUR.KZ.

Форвард сравнял счет в середине первого тайма дебютного матча своей сборной на чемпионате Европы-2024. Голландцы смогли не только удержать счет, но и в концовке встречи и вовсе вырвать победу усилиями Ваута Вегхорста.

Гакпо на клубном уровне выступает за английский "Ливерпуль". Для нидерландского нападающего это второй чемпионат Европы в карьере, также он принимал участие в чемпионате мира-2022.

Отметим, эта победа помогла подопечным Рональда Кумана набрать первые очки в группе D. В следующем матче голландская дружина встретиться против финалистов чемпионата мира-2022 - Франции. В параллельной встрече сыграют Польша против Австрии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.