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Стал известен лучший игрок матча Польша - Нидерланды

Опубликовано:

Коди Гакпо
Коди Гакпо. Фото: instagram.com / codymathesgakpo

25-летний голландский нападающий Коди Гакпо, который помог своей команде одержать волевую победу против Польши, был признан лучшим игроком матча, передает корреспондент NUR.KZ.

Форвард сравнял счет в середине первого тайма дебютного матча своей сборной на чемпионате Европы-2024. Голландцы смогли не только удержать счет, но и в концовке встречи и вовсе вырвать победу усилиями Ваута Вегхорста.

Гакпо на клубном уровне выступает за английский "Ливерпуль". Для нидерландского нападающего это второй чемпионат Европы в карьере, также он принимал участие в чемпионате мира-2022.

Отметим, эта победа помогла подопечным Рональда Кумана набрать первые очки в группе D. В следующем матче голландская дружина встретиться против финалистов чемпионата мира-2022 - Франции. В параллельной встрече сыграют Польша против Австрии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118318-stal-izvesten-luchshiy-igrok-matcha-polsha-niderlandy/

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