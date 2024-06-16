Три гола на последних минутах определили результат матча чемпионата Казахстана по футболу

Футболисты астанинского "Жениса" одержали победу над талдыкорганским "Жетысу" в выездном матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 11-го тура прошла на Центральном стадионе "Жетысу" и завершилась со счетом 2:2.

В составе "Жениса" мячи забили казахстанец Владислав Прокопенко (45+7 минута) и грузин Иракли Бидзинашвили (87). Первый гол хозяев в активе бразильца Чарльстона Сильвы дос Сантоса (82). Отыгрались талдыкорганцы благодаря мячу россиянина Максима Чиканчи (90+4), которому ассистировал его соотечественник вратарь Арсен Сиукаев.

В начале встречи два футболиста "Жениса" и "Жетысу" тяжело столкнулись головами. Обоих заменили после оказания медицинской помощи. Как заявили в столичном клубе, белорусский игрок талдыкорганцев Антон Шрамченко был госпитализирован на "скорой" без сознания и получил перелом уха.

Ничья позволила "Жетысу" набрать 15 очков после 10 матчей и остаться на шестой позиции. В следующем туре талдыкорганцы сыграют на своем поле с кызылординским "Кайсаром".

"Женис" набрал 8 очков после 11 встреч и догнал туркестанский "Туран". Однако астанчане по дополнительным показателям остаются на 12-й строчке, опережая только карагандинский "Шахтер".

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