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Перелом и потеря сознания: видео и подробности тяжелого столкновения в матче чемпионата Казахстана

Опубликовано:

Белорусский футболист Антон Шрамченко
Антон Шрамченко. Фото: Пресс-служба ФК "Жетысу"

Генеральный директор астанинского "Жениса" Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале поделился подробностями страшного эпизода в матче с талдыкорганским "Жетысу".

Команды встретились в рамках 11-го тура Казахстанской премьер-лиги. Уже на четвертой минуте в борьбе за верховой мяч шведский защитник "Жениса" Карл Беньямин Йертстранд и белорусский полузащитник "Жетысу" Антон Шрамченко сильно столкнулись головами.

Матч приостановили в ожидании скорой помощи. На 11-й минуте обоих футболистов заменили.

"Эпизод страшный. Но вроде бы все обошлось. Пришлось заменить обоих. Йертстранд на своих ногах покинул поле, а Шрамченко увезла "скорая", он находился без сознания. Руководство талдыкорганцев сообщило мне, что у Шрамченко перелом уха. Надеюсь, что ничего более серьезного. От имени ФК "Женис" желаю футболисту "Жетысу" скорейшего выздоровления", — написал Кожахмет.

Представители "Жетысу" на момент публикации напрямую не комментировали последствия инцидента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118312-perelom-i-poterya-soznaniya-video-i-podrobnosti-tyazhelogo-stolknoveniya-v-matche-chempionata-kazahstana/

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