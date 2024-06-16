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Рекордный гол не помог сборной Албании отобрать очки у Италии на Евро-2024

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Сборная Италии по футболу на Евро-2024
Сборная Италии по футболу. Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Сборная Италии по футболу одержала волевую победу над Албанией в матче чемпионата Европы 2024 года, который принимает Германия, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча команд в рамках первого тура группы B состоялась на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Итальянцы выиграли со счетом 2:1.

При этом первыми отличились албанцы. Недим Байрами забил мяч уже на 22-й секунде и стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы.

Еще до перерыва итальянцы не только отыгрались, но и вышли вперед. Мячи в их составе забили Алессандро Бастони (11 минута) и Николо Барелла (16).

Победа позволила действующим чемпионам Европы набрать три очка и возглавить таблицу группы B вместе с Испанией, которая ранее разгромила сборную Хорватии. Албанцы не имеют баллов в активе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118075-rekordnyy-gol-ne-pomog-sbornoy-albanii-otobrat-ochki-u-italii-na-evro-2024/

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