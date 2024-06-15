"Есть более важные вопросы": президент футбольного "Кайрата" о скандале с Игитой

Казахстанский футбольный функционер и владелец ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев высказался в подкасте с блогером Артуром Аскарулы о скандале с капитаном национальной сборной по футзалу Лео Игитой.

На прошлой неделе в Сети разошлись кадры, на которых видно, как Игита по пути к клубному автобусу алматинского "Кайрата" прошелся и станцевал на атрибутике команд "Актобе" и "Астана".

Ситуация привела к скандалу, после чего Игита совместно с другими спортсменами АФК "Кайрат" официально обратился к болельщикам.

Затем комитет по этике Казахстанской федерации футбола вынес решение в отношении неспортивного поведения игроков АФК "Кайрат".

"Конечно, всем обидно, но на наш флаг тоже наступают. Я считаю, что инцидент должен быть исчерпан. Игита извинился. Штраф выставили. Теперь футболисты и руководители клуба будут обращать на это внимание, чтобы такие истории больше не происходили. Эту тему надо закрыть. Игита на самом деле очень много сделал для сборной Казахстана и для футзального "Кайрата". Он же официально извинился. Зачем это дальше раскручивать? Есть же более важные и проблемные вопросы, которые нужно решать", - подчеркнул Боранбаев.

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