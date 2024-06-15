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"Знает наш менталитет": Кайрат Боранбаев высказался о назначении Станислава Черчесова

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Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

Казахстанский бизнесмен и футбольный функционер Кайрат Боранбаев в интервью Youtube-каналу ArchiBall поделился мнением о назначении россиянина Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.

Владелец "Кайрата" рассказал, что изначально Черчесов был приглашен на пост тренера алматинского футбольного клуба.

"Я вам открою маленький секрет. На самом деле я его приглашал в "Кайрат", когда мы [Кирилла] Кекера убрали. Я первому позвонил ему, потом позвонил [Виктору] Гончаренко, побеседовал с ними двумя. Понятно, что был конец сезона. Гончаренко сразу нам отказал, потому что у него были обязательства перед президентом "Урала". Черчесов тоже сразу отказал, потому что тоже ждал другие приглашения от клубов.
Я считаю, это очень квалифицированный тренер. Как тренер он проявился и в клубных командах, и в национальной сборной. Для нас это тренер высокого качества. Этот тренер знает наш менталитет. Имя очень сильное. Мы и вся федерация должны его поддержать, потому что он тренирует национальную сборную", - заявил бизнесмен.

Напомним, ранее Боранбаев рассказал о трансферных предложениях казахстанским футболистам со стороны европейских грандов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118051-trener-znaet-nash-mentalitet-kayrat-boranbaev-vyskazalsya-o-naznachenii-cherchesova/

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