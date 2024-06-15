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Испания и Хорватия назвали стартовые составы на центральный матч дня на Евро-2024

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Испанский футболист Альваро Мората
Альваро Мората. Фото: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

Сборные Испании и Хорватии по футболу в социальных сетях опубликовали стартовые составы на очный матч группы B чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Команды встретятся в рамках первого тура группового этапа. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине.

Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по казахстанскому времени. Главным судьей встречи назначен англичанин Майкл Оливер.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Испания: Симон (№23), Карвахаль (№2), Кукурелья (№24), Ле Норман (№3), Фернандес (№4), Руис (№8), Родри (№16), Педри (№20), Уильямс (№17), Ямал (№19), Мората (№7, капитан);

Хорватия: Ливакович (№1), Шутало (№6), Понграчич (№3), Станишич (№2), Гвардиол (№4), Брозович (№11), Модрич (№10, капитан), Ковачич (№8), Крамарич (№9), Майер (№7), Будимир (№16).

Сборную Испании на Евро-2024 возглавляет Луис де ла Фуэнте, Хорватии — Златко Далич.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2118009-ispaniya-i-horvatiya-nazvali-startovye-sostavy-na-centralnyy-match-dnya-na-evro-2024/

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