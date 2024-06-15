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Разгромом завершился первый матч чемпионата Казахстана после возобновления сезона

Опубликовано:

Португальский футболист Педру Эужениу
Педру Эужениу. Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

Футболисты "Атырау" одержали крупную победу над карагандинским "Шахтером" в выездном матче 11 тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Шахтер" и стала первой в турнире после паузы на товарищеские игры национальных сборных. Гости одержали победу со счетом 3:0.

Сначала отличился португалец Педру Эужениу, на 24-й минуте реализовавший штрафной удар. В компенсированное к первому тайму время он же выполнил навес, который точным ударом головой замкнул казахстанец Наурызбек Жагоров.

Окончательный счет установил белорус Игорь Стасевич. На 81-й минуте он после передачи конголезца Жоэля Нганду-Каямбы на дриблинге прошел игроков соперника и точно пробил в дальний угол из пределов штрафной площади.

Победа позволила "Атырау" набрать 16 очков после 10 матчей. Команда поднялась на четвертое место в таблице, но может уступить несколько позиций по итогам тура.

В активе "Шахтера" осталось семь очков после 10 встреч. Карагандинцы опустились на последнюю строчку, отстав по дополнительным показателям от астанинского "Жениса".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117997-razgromom-zavershilsya-pervyy-match-chempionata-kazahstana-posle-vozobnovleniya-sezona/

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