Сборные Венгрии и Швейцарии огласили стартовые составы на второй матч Евро-2024

В социальных сетях сборных Венгрии и Швейцарии по футболу появились стартовые составы на очный матч команд в рамках чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.

Соперники встретятся в первом туре группы A. Ранее в рамках этого квартета прошел матч открытия Евро-2024, в котором хозяева турнира из Германии разгромили сборную Шотландии со счетом 5:1.

Игра между венграми и швейцарцами пройдет на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по казахстанскому времени.

С первых минут у команд выйдут следующие футболисты:

Венгрия: Гулачи (№1), Ланг (№2), Салаи (№4), Орбан (№6), Керкез (№11), Фиола (№5), Надь (№8), Шефер (№13), Собослаи (№10, капитан), Шаллаи (№20), Варга (№19);

Швейцария: Зоммер (№1), Аканджи (№5), Шер (№22), Родригес (№13), Видмер (№3), Ндой (№19), Джака (№10, капитан), Фройлер (№8), Эбишер (№20), Варгас (№17), Дуа (№8).

Сборную Венгрии возглавляет итальянский специалист Марко Росси. Аналогичный пост в команде Швейцарии занимает местный специалист Мурат Якин.

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