Дубль Месси помог сборной Аргентины крупно выиграть последний матч перед Кубком Америки

Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Гватемалы в товарищеском матче, который стал последним перед стартом Кубка Америки, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на нейтральном поле в американском Лэндовере.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 4:1. Дублями отметились Лионель Месси (12 и 77 минуты) и Лаутаро Мартинес (39, 66), который забил второй мяч с пенальти. Автоголом отметился аргентинец Лисандро Мартинес (4).

Следующий матч действующие чемпионы мира проведут в рамках Кубка Америки, который состоится в США. В первом туре группы A сборная Аргентины сыграет с Канадой. Гватемала не выступит на предстоящем турнире.

Ранее Месси сделал заявление о том, в какой команде планирует завершить спортивную карьеру.

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