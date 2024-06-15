Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дубль Месси помог сборной Аргентины крупно выиграть последний матч перед Кубком Америки

Опубликовано:

Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси: Buda Mendes/Getty Images

Сборная Аргентины по футболу разгромила команду Гватемалы в товарищеском матче, который стал последним перед стартом Кубка Америки, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча состоялась на нейтральном поле в американском Лэндовере.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 4:1. Дублями отметились Лионель Месси (12 и 77 минуты) и Лаутаро Мартинес (39, 66), который забил второй мяч с пенальти. Автоголом отметился аргентинец Лисандро Мартинес (4).

Следующий матч действующие чемпионы мира проведут в рамках Кубка Америки, который состоится в США. В первом туре группы A сборная Аргентины сыграет с Канадой. Гватемала не выступит на предстоящем турнире.

Ранее Месси сделал заявление о том, в какой команде планирует завершить спортивную карьеру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117907-luchshiy-tennisist-kazahstana-snyalsya-s-chetvertfinala-turnira-atp-v-germanii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.