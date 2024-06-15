Опубликован видеообзор разгрома в матче Германия – Шотландия на Евро-2024

Телеканал Qazsport на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеообзор матча открытия чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии.

Стартовая игра турнира завершилась победой хозяев со счетом 5:1. Немцы открыли счет уже на 10-й минуте встречи. Первый гол турнира забил самый дорогой футболист Бундестима на данный момент, 21-летний полузащитник Флориан Вирц, выступающий в "Байере".

В стартовом матче рефери также показал первую красную карточку и назначил первый пенальти на Евро-2024.

Дебютное удаление на континентальном первенстве заработал защитник Портеус за фол на Илкае Гюндогане (44-я минута). Рефери матча Клеман Тюрпен воспользовался видеоповтором и удалил защитника сборной Шотландии.

Лучшим игроком матча был признан автор второго гола в ворота шотландцев Джамал Мусиала.

19 июня Германия встретится с Венгрией в рамках второго тура.

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