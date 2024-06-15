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Самый дорогой футболист сборной Германии забил первый гол Евро-2024

Опубликовано:

Немецкий футболист Флориан Вирц
Флориан Вирц. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Полузащитник сборной Германии по футболу и леверкузенского "Байера" Флориан Вирц стал автором первого гола чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче открытия турнира хозяева соревнований играют с командой Шотландии в рамках группы А.

Вирц забил первый мяч Евро-2024 на 10-й минуте встречи. Полузащитник замкнул передачу Йозуа Киммиха и в одно касание точно пробил с линии штрафной. Вратарь шотландцев Ангус Ганн задел мяч, но тот от штанги попал в ворота.

Для 21-летнего Вирца этот гол стал вторым в составе сборной Германии. Полузащитник — самый дорогой футболист в составе своей национальной команды. Его трансферная стоимость оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 130 миллионов евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117847-samyy-dorogoy-futbolist-sbornoy-germanii-zabil-pervyy-gol-evro-2024/

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