Самый дорогой футболист сборной Германии забил первый гол Евро-2024

Полузащитник сборной Германии по футболу и леверкузенского "Байера" Флориан Вирц стал автором первого гола чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче открытия турнира хозяева соревнований играют с командой Шотландии в рамках группы А.

Вирц забил первый мяч Евро-2024 на 10-й минуте встречи. Полузащитник замкнул передачу Йозуа Киммиха и в одно касание точно пробил с линии штрафной. Вратарь шотландцев Ангус Ганн задел мяч, но тот от штанги попал в ворота.

Для 21-летнего Вирца этот гол стал вторым в составе сборной Германии. Полузащитник — самый дорогой футболист в составе своей национальной команды. Его трансферная стоимость оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 130 миллионов евро.

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