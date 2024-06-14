Футболист сборной России стал вратарем "ПСЖ"

Голкипер национальной сборной России Матвей Сафонов официально перешел во французский клуб "Пари Сен-Жермен", передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram парижан.

Сафонов подписал соглашение с клубом из столицы Франции до лета 2029 года. Как ранее сообщали СМИ, сумма трансфера российского голкипера из "Краснодара" в "ПСЖ" предположительно оценивается в 20 миллионов евро.

25-летний Матвей Сафонов с 2017 года выступал за краснодарскую команду и также является воспитанником местной академии.

Напомним, основным вратарем французской команды в минувшем сезоне был итальянец Джанлуиджи Доннарумма, который помог "ПСЖ" в очередной раз стать чемпионом Лиги 1.

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