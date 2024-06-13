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"Заметили его в матче против Дании": стало известно, чем Оразов привлек внимание европейского клуба

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Футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов и игрок сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг
Рамазан Оразов и Пьер-Эмиль Хейбьерг: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Спортивный директор датского ФК "Силькеборг" Йеспер Штюкер поделился деталями трансфера казахстанского полузащитника Рамазана Оразова в команду, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

Напомним, 13 июня Оразов официально перешел из "Актобе" в "Силькеборг", однако он сможет быть заявлен в команду не ранее 1 июля, поскольку европейское трансферное окно еще закрыто. До этой даты полузащитник может выступать в составе "красно-белых".

Среди причин, по которым казахстанца решили подписать в клуб, Штюкер называет его успешное выступление против сборной Дании в матче отборочного цикла на Евро-2024. Тогда национальная команда Казахстана сенсационно обыграла датчан со счетом 3:2.

"Рамазан Оразов – мобильный игрок с хорошим взглядом на игру, обладающий хорошими способностями развивать игру как с мячом, так и без него. На самом деле мы следили за Оразовым больше года и, среди прочего, заметили его хорошие выступления за сборную Казахстана в матче против Дании…Мы уверены, что он хорошо впишется в команду как лично, так и в футбольном плане", — заявил функционер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2117082-zametili-ego-v-matche-protiv-danii-stalo-izvestno-chem-orazov-privlek-vnimanie-evropeyskogo-kluba/

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