"Заметили его в матче против Дании": стало известно, чем Оразов привлек внимание европейского клуба

Спортивный директор датского ФК "Силькеборг" Йеспер Штюкер поделился деталями трансфера казахстанского полузащитника Рамазана Оразова в команду, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

Напомним, 13 июня Оразов официально перешел из "Актобе" в "Силькеборг", однако он сможет быть заявлен в команду не ранее 1 июля, поскольку европейское трансферное окно еще закрыто. До этой даты полузащитник может выступать в составе "красно-белых".

Среди причин, по которым казахстанца решили подписать в клуб, Штюкер называет его успешное выступление против сборной Дании в матче отборочного цикла на Евро-2024. Тогда национальная команда Казахстана сенсационно обыграла датчан со счетом 3:2.

"Рамазан Оразов – мобильный игрок с хорошим взглядом на игру, обладающий хорошими способностями развивать игру как с мячом, так и без него. На самом деле мы следили за Оразовым больше года и, среди прочего, заметили его хорошие выступления за сборную Казахстана в матче против Дании…Мы уверены, что он хорошо впишется в команду как лично, так и в футбольном плане", — заявил функционер.

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