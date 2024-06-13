Месси назвал последний клуб в своей карьере

Аргентинский футболист Лионель Месси в интервью ESPN поделился своими мыслями о завершении профессиональной карьеры и новых достижениях, передает NUR.KZ.

Форвард с 2023 года выступает за американский "Интер Майами". Для Месси, которому в июне исполнится 37 лет, это первый клуб за пределами Европы.

"На данный момент я думаю, что это моя последняя команда в карьере. Я занимаюсь футболом всю жизнь, люблю играть с мячом. Мне нравятся тренировки, матчи. Есть небольшой страх того, что это закончится. Мне все больше нравится футбол, так как я осознаю, что у меня осталось немного времени", — заявил Месси.

Именитый форвард сейчас вместе со сборной Аргентины готовится к Кубку Америки, который состоится с 20 июня по 14 июля. В турнире примут участие 10 сборных из Южной Америки и 6 команд, представляющих страны Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

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