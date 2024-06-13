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Казахстанский футбольный клуб лишили игровой лицензии

Опубликовано:

Футболист ФК "Туран" Азамат Аманбай
Азамат Аманбай: Пресс-служба QFL

Футбольный клуб "Кыран" из Шымкента официально лишили лицензии, дающей право на участие в соревнованиях Qazaqstan Football League в сезоне 2024 года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на QFL.

Как сообщается в официальном сообщении лиги причиной исключения из соревнований является невыполнение требований Правил по лицензированию футбольных клубов РК.

В QFL отметили, что к руководству "Кырана" неоднократно обращались по поводу прояснения сложившейся неблагоприятной ситуации в клубе и необходимости соблюдения Регламента Первой лиги.

Таким образом результаты матчей, в котором ранее принимал участие ФК "Кыран" аннулированы, а запланированные игры клуба с соперниками будут отменены.

В текущем розыгрыше Первой лиги команде были присуждены два технических поражения, 11 апреля "Кыран" пропустил игру с ФК "Экибастуз" и 2 мая шымкентцы не сыграли с SD Family, 6 июня был пропущен матч с ФК "Алтай".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2116548-kazahstanskiy-futbolnyy-klub-lishili-igrovoy-licenzii/

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