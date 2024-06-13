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"Проблема есть": Абат Аймбетов высказался об уходе из турецкого клуба

Опубликовано:

Казахстанский футболист Абат Аймбетов
Абат Аймбетов: instagram.com/adskulubu/

Нападающий Национальной сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал информацию о своем потенциальном уходе из турецкого ФК "Адана Демирспор", сообщает NUR.KZ со ссылкой на Azerisport.com.

Напомним, казахстанец защищает цвета клуба вместе с азербайджанским голкипером Шахруддином Магомедалиевым.

Ранее игроки из тюркских стран, которые представляют данные спортсмены, не считались легионерами в чемпионате Турции, однако планируется отмена данного правила.

Об уходе из команды Аймбетов рассказал следующее:

"Проблема есть, но она не столь велика. Это решаемый вопрос. Верим, что все наладится, и мы продолжим играть вместе".

В СМИ были новости о возможности вашего выступления в премьер-лиге Азербайджана. Насколько такой расклад вероятен?

Не буду скрывать, я читал об этом в социальных сетях. Но мой агент не говорил мне, что мной конкретно интересуются "Нефтчи", "Карабах", "Сабах".

Как видно, вы знаете ведущие команды Азербайджана…

Конечно. Как я могу не знать эти команды?", - резюмировал спортсмен.

Актуальная трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2116545-problema-est-abat-aymbetov-vyskazalsya-ob-uhode-iz-tureckogo-kluba/

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