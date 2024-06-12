"Думаю, что я совершенный игрок": Криштиану Роналду поделился своим настроем перед стартом Евро-2024

Капитан сборной Португалии и пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду рассказал о своем настрое перед стартом чемпионата Европы по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, что для 39-летнего футболиста Евро-2024 в Германии станет рекордным шестым континентальным первенством, на котором он примет участие.

"Год за годом мы пытаемся улучшить некоторые вещи. Всегда есть возможности для самосовершенствования.

Думаю, что я совершенный игрок, но всегда есть вещи, которые можно делать еще лучше. С возрастом мы приобретаем навыки, в которых раньше были не так хороши, но в то же время начинаем терять некоторые способности, поэтому важно попытаться адаптироваться.

Я хочу быть игроком, который помогает другим, на которого партнеры могут равняться, видеть в нем образец для подражания и становиться хорошим профессионалом. Люблю быть примером, как я это обычно называю. Стиль такого лидерства у каждого индивидуален, в нашей команде много лидеров, и это одна из причин, по которой я считаю нашу сборную великой", - заявил Криштиану.

На групповом этапе Евро-2024 соперниками Португалии выступят сборные Турции, Грузии и Чехии.

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