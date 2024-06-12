Бывший тренер Зайнутдинова возглавил сборную Азербайджана после матча с Казахстаном

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана на официальном сайте объявила о назначении Фернанду Сантуша главным тренером основной национальной сборной, передает NUR.KZ.

Очередное заседание исполкома организации прошло в онлайн-формате. На нем была выдвинута кандидатура 69-летнего португальского специалиста.

"Решение утвердили, принимая во внимание его богатый опыт работы в качестве одного из известных мировых футбольных тренеров, его успехи в профессиональной карьере, в том числе на чемпионате Европы со сборной Португалии.

Учитывая, что процесс не будет краткосрочным, а охватит определенный период, перед португальским специалистом поставлена ​​цель сформировать конкурентоспособную команду и успешно выступить в отборочном турнире Евро-2028", — говорится в сообщении.

О назначении Сантуша объявлено на следующий день после успеха сборной Азербайджана в товарищеском матче с командой Казахстана (3:2). Победителями в этой встрече в роли исполняющего обязанности главного тренера руководил местный специалист Ариф Асадов.

Последним местом работы Сантуша был турецкий "Бешикташ", за который выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Также тренер возглавлял ряд греческих и португальских команд. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы со сборной Португалии, а в 2019-м с ней же стал победителем Лиги наций.

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