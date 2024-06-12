Черчесов поедет на Евро-2024 ради сборной Казахстана по футболу

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов заявил Meta-ratings.kz, что поедет на чемпионат Европы в рамках работы с национальной командой.

Российский специалист занял эту должность в июне. К последним двум товарищеским матчам с Арменией (1:2) и Азербайджаном (2:3) сборную Казахстана готовил Руслан Балтиев. Теперь он и другие помощники Магомеда Адиева покинут команды, в которую придет тренерский штаб Черчесова.

"Сразу после игры против Азербайджана я поеду в Германию на финальную часть Евро-2024, где сыграют наши соперники по Лиге наций. Посещу матч открытия, а также игры Словении и Австрии. Предстоит большая работа", – сказал Черчесов.

Осенью сборная Казахстана впервые сыграет во втором по силе дивизионе Лиги наций. Ее соперником по группе B3, помимо Словении и Австрии, станет команда Норвегии, которая не попала на чемпионат Европы.

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