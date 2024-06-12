"Тяжелые эмоции": казахстанский вратарь оценил свой дебют в национальной сборной

Голкипер сборной Казахстана Александр Заруцкий в интервью Казахстанской федерации футбола подвел итоги своего дебютного матча в составе национальной команды, передает NUR.KZ.

Вратарь впервые сыграл за сборную Казахстана в товарищеской встрече с Азербайджаном. Заруцкий провел на поле первый тайм и пропустил один гол. После перерыва его заменил еще один дебютант сборной Казахстана Данил Устименко, которому забили дважды. В итоге азербайджанцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

"Жаль, что не выиграли. Сейчас тяжелые эмоции. Было бы хорошо, если бы победили. Благодарен тренерскому штабу, Валерию Леонидовичу Ситало (тренер вратарей — прим. ред.) — в очередной раз он дал мне шанс, продвинул в футболе. Можно сказать, воспитал меня, слепил из меня вратаря, а сейчас дал дебютировать в таком матче. Очень сильно благодарю его за такую возможность. Спасибо и всем ребятам за поддержку.

Конечно, хотелось сыграть "на ноль", но ничего страшного. Такой момент был — рикошет… Ребята делали все, чтобы мне было полегче в дебюте, но так произошло. Может быть, этот гол в конце первого тайма повлиял на результат в дальнейшем. Возможно, если бы удалось [отстоять] "на ноль", дальше по-другому игра пошла бы" — сказал Заруцкий.

Голкиперу 30 лет. На клубном уровне он с 2020 года выступает за "Астану".

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