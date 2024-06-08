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Сборная Казахстана по футболу проиграла Грузии в товарищеском матче

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Молодежная сборная Казахстана по футболу
Молодежная сборная Казахстана по футболу: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Молодежная сборная Казахстана по футболу U-21 потерпела поражение в выездной товарищеской игре против своих сверстников из грузинской команды, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская команда U-20 проводила встречу в столице Грузии Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. Первыми счет на шестой минуте первого тайма открыли хозяева поля. За грузинскую сборную отличился полузащитник Лука Цулукидзе. Во втором тайме команды Грузии смогла удвоить преимущество. Автором второго забитого мяча на 83-й минуте матча стал Лука Чаганава.

Сборная Казахстана смогла отыграть один гол усилиями Ерсултана Кардибекова. Футболист оформил пенальти на 89-й минуте. Итоговый счет встречи - 1:2, поражение казахстанской молодежки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2114400-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-proigrala-gruzii-v-tovarishcheskom-matche/

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