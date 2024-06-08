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Футболист сборной Казахстана: Адиева не хватало на бровке в матче с Арменией

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Казахстанский футболист Еркин Тапалов
Еркин Тапалов. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Защитник сборной Казахстана по футболу Еркин Тапалов в беседе с корреспондентом NUR.KZ подвел итоги товарищеского матча с командой Армении и отметил, чего не хватило для победы.

Соперники встретились в Ереване в пятницу. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

"Игрой не особо довольны. Но соскучились по таким международным матчам. Было волнение вначале — наверное, это было видно по игре. Чуть-чуть не справились с давлением. Потом игра успокоилась, были хорошие моменты, но не забили.
Второй тайм начали неплохо, но быстрый гол нас чуть-чуть остановил. Самое главное — были моменты, чтобы забить. Это уже хорошо. Надеюсь, в следующем матче уже будем забивать, а игра получится другой. Нам важно забить, чтобы играть так, как мы хотим. Нужны последний пас, реализация. Пока такой у нас главный фактор", — сказал Тапалов.

Для сборной Казахстана матч с Арменией стал первым без Магомеда Адиева, который покинул пост главного тренера. Команду готовил к игре ассистент российского специалиста Руслан Балтиев.

"Особо это не сказалось. Все, что было в тренировочном процессе, осталось. Только тренера, наверное, не хватало на бровке. Но ничего, с пацанами договорились биться до последнего", — заключил Тапалов.

После следующего товарищеского матча с Азербайджаном, который состоится 11 июня, к работе главным тренером сборной Казахстана приступит Станислав Черчесов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2114229-futbolist-sbornoy-kazahstana-adieva-ne-hvatalo-na-brovke-v-matche-s-armeniey/

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