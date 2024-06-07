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"Откровенно повезло": главный тренер сборной Армении — о матче с Казахстаном

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Украинский футбольный тренер Александр Петраков
Александр Петраков. Фото: Ahmad Mora/DeFodi Images via Getty Images

Главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков на пресс-конференции подвел итоги товарищеского матча с командой Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу казахстанцы уступили армянам на выезде со счетом 1:2. Победа позволила хозяевам прервать безвыигрышную серию из девяти матчей.

"Мне понравились первые 25 минут. Потом немножко сели, где-то откровенно повезло. Значит, я заслужил удачу вместе с футболистами. Лучшим игроком матча была команда, никого выделять не буду", — сказал Петраков.

Также украинский специалист выразил благодарность болельщикам сборной Армении. Матч с казахстанцами прошел почти при полных трибунах Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

"Огромное спасибо болельщикам за то, что поддержали, пришли на стадион. Мы должны играть для людей. Атмосфера на стадионе была прекраснейшая. Благодарен за отношение людей ко мне. Они желают добра, поддерживают, хотя была череда поражений", — сказал Петраков.

Сборная Армении завершила выступление в июньском окне для национальных команд. Казахстанцам еще предстоит матч с Азербайджаном 11 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2114220-otkrovenno-povezlo-glavnyy-trener-sbornoy-armenii-o-matche-s-kazahstanom/

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