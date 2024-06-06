Футболисты сборной Казахстана попрощались с Магомедом Адиевым (видео)

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ) опубликовала в Instagram-аккаунте видео прощания национальной команды с Магомедом Адиевым, передает NUR.KZ.

Российский специалист 31 мая официально покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Эту должность занял его соотечественник Станислав Черчесов.

В преддверии товарищеских матчей с Арменией и Азербайджаном КФФ показала кадры прощания футболистов с Адиевым.

"Спасибо, Мусаевич! Сборная Казахстана и сотрудники Казахстанской федерации футбола попрощались с Магомедом Адиевым. Футболисты и административный персонал поблагодарили Магомеда Мусаевича за подаренную незабываемую эмоцию, сотрудники КФФ надели на тренера шапан и проводили его", — говорится в сообщении.

К матчам с Арменией и Азербайджаном сборную Казахстана готовил ассистент Адиева Руслан Балтиев. После этих игр он также уйдет из национальной команды.

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