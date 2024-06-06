Тренер сборной Армении высказался о команде Казахстана перед товарищеским матчем

Главный тренер сборной Армении по футболу Александр Петраков на пресс-конференции оценил уровень команды Казахстана перед товарищеским матчем, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча соперников состоится 7 июня в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

"Очень хорошее мнение о команде Казахстана. Их ребята — молодцы вместе с тренерским штабом. Они играли в плей-офф (за выход на Евро-2024). Команда изменилась, стала играть в более компактный, агрессивный футбол. Откровенно симпатизирую этой сборной", — заявил Петраков.

"Видите как, в Европе практически не остается слабых команд. Все государственные структуры вкладывают деньги в футбол, это спорт номер один в Европе, представление в первую очередь всей страны", — добавил украинский специалист.

Также Петраков признался, что для него очень важна победа в предстоящем матче. На данный момент безвыигрышная серия сборной Армении длится девять встреч (две ничьи и семь поражений).

"Не бывает товарищеских игр — это контрольная. Огромное значение у этого матча, очень хочется выиграть. Никогда в своей тренерской карьере столько не проигрывал. Мне звонили в декабре-январе, предлагали спарринги. Просил всех финалистов чемпионата Европы. Можно было это сделать, но играть все матчи на выезде. Сказал нет — один дома и один на выезде. Это для своих армянских болельщиков.

Наши ребята делают все, что могут. Сейчас они готовятся и меняются на глазах. Тоже переживают очень сильно из-за того, что нет позитивного результата, поэтому очень хочется сыграть удачно", — отметил Петраков.

Сборная Казахстана после матча с Арменией встретится с командой Азербайджана в венгерском городе Сомбатхее 11 июня.

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