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Главный тренер сборной Казахстана по футболу рассказал о планах на будущее

Опубликовано:

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Новый главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов подтвердил информацию, что не возглавит команду на ближайших товарищеских встречах против Армении и Азербайджана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Российский специалист заявил, что несмотря на то, что не сможет принять участие в июньских матчах, на игру против Азербайджана он все же планирует съездить, чтобы увидеть команду в действии.

"Сейчас мы поговорили с руководством КФФ и решили, что в предстоящих матчах я не буду принимать участие. Мой тренерский штаб только узнал о моем назначении и нам необходимо время. У меня нет возможности полететь в Армению, так как я не собирался принимать сборную в эти дни. Планирую съездить в Венгрию на матч против Азербайджана, чтобы воочию увидеть команду. Понятно, что я не буду участвовать в установке и тренировочном процессе. Руслан Балтиев доработает эти две игры. Новый тренерский штаб команды приступит к работе уже после июньской даты ФИФА", - подытожил Станислав Черчесов.

Ранее, Станислав Саламович поделился первыми эмоциями после назначения на пост главного рулевого национальной команды и рассказал какие задачи поставил перед казахстанскими футболистами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2113242-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-rasskazal-o-planah-na-budushchee/

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