"Команда должна показывать современный футбол": Черчесов высказался о целях со сборной Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов, который 3 июня возглавил сборную Казахстана по футболу, прокомментировал, какие задачи поставил перед казахстанскими футболистами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Черчесов отметил, что помимо национальной сборной, будет также следить и за молодежной и юношескими командами.

"Команда достаточно успешно выступила в прошедшем сезоне. Понятно, что в Лиге наций мы будем стартовать с чистого листа и есть определенные нюансы. Из Астаны команда переезжает в Алматы, потому стадион на реконструкции. Надо сказать, что одного из козырей у нас может не быть. Самая главная задача – быть лучше себя прошлогодних. Фундамент определенный заложен, теперь нужно собирать по кирпичику. Условно, нужно выстроить определенную систему, которая даст рост казахстанскому футболу. В мои функции будет входить не только первая команда, но и молодежная и юношеские сборные, которым тоже нужно уделять внимание.

Как вы оцениваете текущий потенциал сборной Казахстана и на что, по вашему мнению, можно рассчитывать в ближайших турнирах?

Я встретился с командой, ребята были немного напряжены. Естественно, это не нужно футбольной команде, напряжение должно быть позитивным, рабочим. Но это нормальное явление, ведь в команде новый главный тренер

Затем поговорил с тренерским штабом. В команде есть травмированные и есть возрастные ребята, хотя мы на возраст никогда не смотрим. Нужно понимать, что было раньше, и над чем предстоит нам работать в будущем. За год многое меняется. Поэтому надо всегда быть объективным, следить за футболистами, которые прогрессируют, чтобы ничего не упускать. Потенциал должен расти, команда должна показывать современный футбол. А насколько это нам удастся – покажет время", - заявил рулевой команды

Ранее, Станислав Саламович поделился первыми эмоциями после назначения на пост главного рулевого национальной команды.

Напомним, российский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Магомеда Адиева.

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