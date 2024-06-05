"Он личность в футболе": Магомед Адиев высказался о новом тренере сборной Казахстана

Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал назначение Станислава Черчесова в качестве нового главного тренера национальной команды, сообщает "Спорт Шредингера".

3 июня было официально объявлено о назначении Черчесова на новый пост. Ранее он руководил сборной России, которую впервые в истории вывел в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

"Меня спрашивали, да, по поводу Черчесова. И я свои рекомендации тренера дал. Но понятно, что они и так на поверхности: за Станислава Саламовича говорят его достижения, он личность в футболе. Мои рекомендации не настолько важны, они и так на поверхности.

Я искренне желаю, чтобы Саламович в два раза превзошел мои рекорды. Я хочу, чтобы все последующие тренеры добивались со сборной большего и большего. Личных амбиций у меня нет, я никогда не держался за регалии. Президент Федерации Барменкулов привез серьезного тренера (Черчесова), который, я надеюсь, на еще больший уровень вытолкнет сборную", - рассказал Адиев.

Напомним, ранее Магомед Мусаевич озвучил причину, по которой покинул свою должность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.