Сборная Армении по футболу проиграла перед матчем с Казахстаном

Мужская сборная Армении по футболу уступила команде Словении в выездном товарищеском матче перед встречей с Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра прошла на стадионе "Стожице" в Любляне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

У словенцев отличились Ян Млакар (11 минута) и Йосип Иличич (63). Единственный мяч армян забил капитан команды Вараздат Ароян (56).

Для словенцев этот матч стал частью подготовки к чемпионату Европы 2024 года. На турнире команда сыграет в группе C с Данией, Сербией и Англией.

Армяне на Евро-2024 не попали. Следующий матч они проведут в Ереване со сборной Казахстана.

Встреча состоится 7 июня и начнется в 21:00 по времени Астаны. Она станет дебютной для Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.