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В КФФ опровергли информацию о рекордной зарплате для Станислава Черчесова

Опубликовано:

Тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Российский футбольный союз

Казахстанская федерация футбола сделала заявление о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый рулевой сборной будет получать рекордную зарплату в 1,2 миллионов долларов в год.

"Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена.

Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта.

Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств.

Добавим, что контракт с Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию", - гласит официальное заявление Федерации.

Напомним, сегодня на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу был назначен российский специалист Станислав Черчесов. На этой должности он сменил Магомеда Адиева.

О престижности назначения нового тренера казахстанской команды высказался именитый российский специалист Валерий Непомнящий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2111655-v-kff-oprovergli-sluhi-o-rekordnoy-zarplate-dlya-stanislava-cherchesova/

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