Озвучено мнение о престижности назначения Станислава Черчесова в сборную Казахстана

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение экс-рулевого сборной России по футболу Станислава Черчесова на пост главного наставника национальной команды Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Metaratings.ru.

Непомнящий отметил, что назначение Станислава Саламовича это хороший шаг для сборной Казахстана.

«Наверно, это будет хорошо для сборной. Он тянул и более высокий уровень – национальную сборную России. Что касается выбора футболистов, в работе тренера всегда есть сложности. Я не думаю, что он будет претендовать на звание чемпионов Европы, но попортить кому-то кровь сборная сможет. По большому счёту вопрос наверно стоит так: «Престижна ли эта работа для тренера?» Я думаю, да. Это национальная сборная», – заявил специалист.

Напомним, сегодня на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу был назначен российский специалист Станислав Черчесов. На этой должности он сменил Магомеда Адиева.

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