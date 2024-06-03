Нуралы Алип получил рассечение головы во время празднования победы в Кубке России

Защитник Национальной сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип разбил голову во время празднования чемпионства в Кубке России, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "Матч ТВ".

Напомним, казахстанец забил решающий гол за несколько минут до окончания игры и принес "Зениту" шестой в истории кубок страны.

Инцидент с травмой Алипа случился после официальной церемонии награждения. Нуралы в окружении своих одноклубников поднял трофей над своей головой после чего на нее упала крышка кубка.

"Я думал, что крышка идет вместе с Кубком, а она не была закреплена. Сначала думал, что ничего, но потом посмотрел на руку, а там кровь.

Пришлось сесть на землю, было очень больно. Сейчас пойду зашивать. Даже когда с Торопом столкнулись, не такой удар был. Рана 4-5 сантиметров", - рассказал футболист.

По итогам сезона 2023/24 казахстанский защитник стал обладателем всех трех трофеев в российском футболе: чемпионат страны, кубок и суперкубок.

Напомним, 7 июня сборная Казахстана проведет выездной товарищеский матч с Арменией, 11 июня – с Азербайджаном, Нуралы Алип включен в заявку, однако его участие неизвестно.

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